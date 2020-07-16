16.07.2020, 22:00

"Инструмент остался один — это улица": эксперты обсуждают, какое будущее ждет Белоруссию


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"Инструмент остался один — это улица": эксперты обсуждают, какое будущее ждет Белоруссию
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14 июля состоялась регистрация кандидатов на пост президента Республики Беларусь. Президент РБ Александр Лукашенко без проблем с регистрацией баллотируется в шестой раз. При этом рейтинги его упали так, что в народе он получил кличку: "Саша 3%", сообщает Радио Свобода.

Отказано двум представителям элиты. Не дали регистрации собравшему более 150 тысяч подписей финансисту Виктору Бабарико. Быстро набиравший популярность экс-председатель правления Белгазпромбанка в ходе кампании был арестован КГБ и ныне обвиняется в отмывании денег. Отказано и бывшему послу в США Валерию Цепкало: недавний директор технопарка якобы недобрал подписей. Команды обоих снятых с выборов кандидатов обещают судиться.

Зарегистрирована переводчик Светлана Тихановская: она баллотируется вместо арестованного мужа, оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Получили регистрацию сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и бывший депутат Национального собрания Анна Канопацкая, исключенная из Объединенной гражданской партии. Голосование назначено на 9 августа.

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Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: У нас в студии Дмитрий Болкунец. Как эта регистрация вам видится, оставленный набор кандидатов? Вроде бы они все оппозиционеры. Получается, что при двухтуровой системе можно голосовать тем, кто недоволен правлением Александра Лукашенко за любого кандидата, все равно голос против системы.

Дмитрий Болкунец: Вы правы абсолютно. Если бы был честный подсчет голосов в Белоруссии, то любой из альтернативных кандидатов, которые сейчас остались, получил бы в первом туре больше 50% — это было бы протестное голосование. Но в наших условиях мы получим другую картинку. Я предполагаю, что Александр Лукашенко оставил самых слабых кандидатов для себя, с которыми ему удобно вести "борьбу". Он даже на дебаты не согласится с этими кандидатами. Единственный раз он в дебатах участвовал в 1994 году. Единственный раз, когда Лукашенко принимал участие в заседании Центральной комиссии, когда вручали удостоверение — это был 2006 год. С тех пор он не ходит на заседания Центральной комиссии, потому что один из кандидатов тогда ему в глаза высказал все, что думал о ситуации в стране, после этого кандидат на несколько лет оказался в тюрьме. Сейчас Александр Лукашенко выбрал другую тактику, кандидатов начали арестовывать, в частности, основного — Виктора Бабарико до выборов.

Михаил Соколов: Смотрите, такая забавная ситуация: Бабарико арестован, на него вылили ведро помоев, рассказали, что он что-то отмывал, сам себе что-то платил, картины собирал, в общем нехороший человек. А вот Валерий Цепкало, его пока не трогают, хотя он тоже был в команде Лукашенко, по логике вроде бы изменник такой. Сливают Телеграм-каналы рейтинги, у него рейтинг 21% и у Лукашенко 21%, у Бабарико уже меньше, видимо, люди понимают, что он уже в тюрьме, ничего с ним не сделаешь, Тихановская 16%. как вы это оцениваете, почему одного сажают, а другого пока оставляют на свободе, хотя он набирает популярность и может действительно помогать другим кандидатам?

Дмитрий Болкунец: Во-первых, пока оставили на свободе. Потому что были уже обвинения в его адрес со стороны какого-то турка с белорусским гражданством, какого-то инвестора, который обвиняет Цепкало в каких-то махинациях, в коррупции, во взяточничестве в прошлые годы. Но пока дело не пошло дальше обвинений. Плюс там какие-то ролики на него публиковали, в которых, как выяснилось, другие актеры участвовали в порносюжетах. То есть власти и на такое уже идут, на такие провокации.

Михаил Соколов: Какая знакомая картина.

Дмитрий Болкунец: Вроде говорят, не тот актер был, которого обвиняли в этих съемках, какой-то сотрудник МВД снимался. История в том, что белорусские власти используют разные методы для того, чтобы опорочить своих оппонентов. По белорусскому государственному телевидению только один человек хороший, все остальные жулики, воры, негодяи и проходимцы. Это звучит ежедневно, можно не включать телевизор, будешь знать заранее, о чем будут говорить.

Михаил Соколов: Кончились выборы или, на ваш взгляд, есть интрига?

Эдуард Пальчис: Лично для меня никогда особо и не начинались. Поэтому я никогда не питал. Заслуга Бабарико в том, что он пробудил людей, которые были аполитичны, которые мало были вовлечены в политику, он дал им эту надежду, что мы именно через выборы как-то что-то попытаемся сделать. Думаю, после вчерашнего дня уже никаких иллюзий ни у кого не осталось. Думаю, большинство здравомыслящих людей понимает, что инструмент остался один — это улица. Самое интересное, что власти сами все сделали ради этого. Они могли допустить всех на выборы, поиграться, сделать тонко, но они это давно уже или разучились, или никогда не умели играть тонко. Поэтому все сводится к тому, что мы видели вчера.

Михаил Соколов: Мой коллега Артур Давлетшин поговорил с другим кандидатом в президенты Белоруссии Андреем Дмитриевым. Давайте послушаем небольшой отрывок интервью.

Артур Давлетшин: Власть Белоруссии уже фальсифицирует выборы достаточно давно. На ваш взгляд, можно ли не дать властям украсть голоса на этих выборах?

Андрей Дмитриев: Я думаю, что правильно говорить, можно сделать так, чтобы эта кража наконец была по-настоящему очевидна и зафиксирована. Соответственно, таким образом можно добиться, чтобы она была признана людьми как неприемлемая для будущего нашей страны и для наших детей. Поэтому мы сегодня всех призываем не просто прийти в день выборов 9 августа и проголосовать за то, чтобы в Белоруссии появился новый президент, но обязательно идти в наблюдение. Чтобы на 6 тысячах участках были независимые наблюдатели и везде мы видели реальную картину.

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