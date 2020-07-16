"Инструмент остался один — это улица": эксперты обсуждают, какое будущее ждет Белоруссию

Отказано двум представителям элиты. Не дали регистрации собравшему более 150 тысяч подписей финансисту Виктору Бабарико. Быстро набиравший популярность экс-председатель правления Белгазпромбанка в ходе кампании был арестован КГБ и ныне обвиняется в отмывании денег. Отказано и бывшему послу в США Валерию Цепкало: недавний директор технопарка якобы недобрал подписей. Команды обоих снятых с выборов кандидатов обещают судиться.

Зарегистрирована переводчик Светлана Тихановская: она баллотируется вместо арестованного мужа, оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Получили регистрацию сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и бывший депутат Национального собрания Анна Канопацкая, исключенная из Объединенной гражданской партии. Голосование назначено на 9 августа.

Как сменить "вечную" власть? Обсуждают экономист и политолог Дмитрий Болкунец, кандидат на пост президента Беларуси Андрей Дмитриев, популярный белорусский блогер Эдуард Пальчис.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: У нас в студии Дмитрий Болкунец. Как эта регистрация вам видится, оставленный набор кандидатов? Вроде бы они все оппозиционеры. Получается, что при двухтуровой системе можно голосовать тем, кто недоволен правлением Александра Лукашенко за любого кандидата, все равно голос против системы.

Дмитрий Болкунец: Вы правы абсолютно. Если бы был честный подсчет голосов в Белоруссии, то любой из альтернативных кандидатов, которые сейчас остались, получил бы в первом туре больше 50% — это было бы протестное голосование. Но в наших условиях мы получим другую картинку. Я предполагаю, что Александр Лукашенко оставил самых слабых кандидатов для себя, с которыми ему удобно вести "борьбу". Он даже на дебаты не согласится с этими кандидатами. Единственный раз он в дебатах участвовал в 1994 году. Единственный раз, когда Лукашенко принимал участие в заседании Центральной комиссии, когда вручали удостоверение — это был 2006 год. С тех пор он не ходит на заседания Центральной комиссии, потому что один из кандидатов тогда ему в глаза высказал все, что думал о ситуации в стране, после этого кандидат на несколько лет оказался в тюрьме. Сейчас Александр Лукашенко выбрал другую тактику, кандидатов начали арестовывать, в частности, основного — Виктора Бабарико до выборов.