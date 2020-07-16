"Инструмент остался один — это улица": эксперты обсуждают, какое будущее ждет Белоруссию

Михаил Соколов: Смотрите, такая забавная ситуация: Бабарико арестован, на него вылили ведро помоев, рассказали, что он что-то отмывал, сам себе что-то платил, картины собирал, в общем нехороший человек. А вот Валерий Цепкало, его пока не трогают, хотя он тоже был в команде Лукашенко, по логике вроде бы изменник такой. Сливают Телеграм-каналы рейтинги, у него рейтинг 21% и у Лукашенко 21%, у Бабарико уже меньше, видимо, люди понимают, что он уже в тюрьме, ничего с ним не сделаешь, Тихановская 16%. как вы это оцениваете, почему одного сажают, а другого пока оставляют на свободе, хотя он набирает популярность и может действительно помогать другим кандидатам?
Дмитрий Болкунец: Во-первых, пока оставили на свободе. Потому что были уже обвинения в его адрес со стороны какого-то турка с белорусским гражданством, какого-то инвестора, который обвиняет Цепкало в каких-то махинациях, в коррупции, во взяточничестве в прошлые годы. Но пока дело не пошло дальше обвинений. Плюс там какие-то ролики на него публиковали, в которых, как выяснилось, другие актеры участвовали в порносюжетах. То есть власти и на такое уже идут, на такие провокации.
Михаил Соколов: Какая знакомая картина.
Дмитрий Болкунец: Вроде говорят, не тот актер был, которого обвиняли в этих съемках, какой-то сотрудник МВД снимался. История в том, что белорусские власти используют разные методы для того, чтобы опорочить своих оппонентов. По белорусскому государственному телевидению только один человек хороший, все остальные жулики, воры, негодяи и проходимцы. Это звучит ежедневно, можно не включать телевизор, будешь знать заранее, о чем будут говорить.
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