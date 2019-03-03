Инициатива о сносе или подрыве памятника советским воинам в Риге собрала 10 тысяч подписей

Сбор подписей был инициирован Угисом Полисом в 2017 году. В этом году число подписавших инициативу начало увеличиваться после появления новостей о готовности рижских властей потратить несколько миллионов евро на восстановление Парка победы.

Полис ранее напомнил, что Памятник победы, который находится в Парке победы, был открыт в 1985 году, когда Латвия оставалась незаконно оккупирована Советским Союзом.

Автора инициативы тревожит то, что один из символов, напоминающих латышскому народу об огромном страдании из-за советской оккупации, по-прежнему находится в сердце Латвии, в Риге, причем он большой, его трудно не заметить.

"Сегодня Памятник победы уже давно не является памятным место для советских ветеранов-"освободителей", а превращается в место проведения строго политического мероприятия — 9 мая, которое спонсируется со стороны Кремля, создано в интересах России, и реализует в рамках кремлевской пропаганды", — сказал Полис.

Полис выразил уверенность, что Памятник победы "стал символом всех зверств, которые советская власть за 51 год причинила Латвии, и мне, а также остальным латышам и жителям Латвии кажется абсолютно неприемлемым тот факт, что этот памятник, символизирующий огромное зло, которое СССР причинил Латвии, сохраняется и через 26 лет после того, как Латвийская Республика стала независимым государством".