Ингибиторы холинэстеразы — что это такое? Разбираемся, чем, предположительно, отравили Навального

Вадим Иванов — институт биоорганической химии РАН. Научный руководитель.

"Это стандартная вещь. Холинэстераза — это важный фермент, который принимает участие в передаче нервного импульса. Вещества, которые его блокируют, — ингибиторы, они являются ядами. Есть масса боевых отравляющих веществ на этой основе. Тот же "новичок", известный всем, — это тоже ингибитор холинэстеразы. Их очень много разных, и что там именно за ингибитор, не понятно. Есть и такие, которые используются в медицине.Передача нервного импульса — это сложная довольно система. Вполне могут быть показания — зачем эти ингибиторы используются, можно уточнить у врачей, у офтальмологов, например".

Татьяна Шилова, врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук. Главный врач "Клиники Доктора Шиловой"

"Мы используем антихолинэстеразные препараты тогда, когда нам надо сузить зрачок или снизить внутриглазное давление. Также они вызывают спазм аккомодации. Но больше применяем с диагностической целью, с лечебной довольно редко.

В основном в офтальмологии они применяются при глаукоме. Мы препарат наносим на слизистую оболочку глаза, от этого небольшой эффект на организм в целом, так как концентрация не будет высокой в крови. Но его можно вводить внутривенно, при этом эффект будет более значимый. Но все это препараты короткого действия: они выключают фермент, и их действие прекращается, когда синтезируется новая молекула фермента через 24 часа.

Также ими лечат болезнь Паркинсона и другие заболевания в неврологии. Когда надо заблокировать какой-то нервный импульс, используют ингибиторы. Тогда этот препарат долго находится в крови, например при лёгкой и умеренной степени болезни Альцгеймера это помогает остановить разрушение нервных клеток, продлевает их работу".

Сергей Нурисламов, главный врач ООО "Медвыбор"

"Ингибиторы холинэстеразы применяются в неврологии, когда надо увеличить остеохин. Остеохин участвует в дегенеративных заболеваниях головного мозга и вирусных, в том числе и коронавирусе. При таких заболеваниях возникает недостаток остеохина, чтобы не было его дефицита, мы блокируем холинэстеразу.