25.08.2020, 12:50

Ингибиторы холинэстеразы — что это такое? Разбираемся, чем, предположительно, отравили Навального


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Ингибиторы холинэстеразы — что это такое? Разбираемся, чем, предположительно, отравили Навального
GLOBAL LOOK press

Если коротко, то холинэстеразы — это группа ферментов, отвечающих за передачу нервного сигнала в организме. Мы движемся и функционируем благодаря тому, что от мозга эти самые сигналы поступают в различные органы. Ингибирование (захват) холинэстеразы замедляет или вовсе останавливает эту передачу, вызывает дезорганизацию процессов организма и может привести к самым тяжёлым последствиям. Однако в малых дозах ингибиторы холинэстеразы используются в медицине — например, при лечении болезни Альцгеймера. Mash поговорил с медиками, они рассказали нам подробнее об этих веществах и их применении.

Вадим Иванов — институт биоорганической химии РАН. Научный руководитель.

"Это стандартная вещь. Холинэстераза — это важный фермент, который принимает участие в передаче нервного импульса. Вещества, которые его блокируют, — ингибиторы, они являются ядами. Есть масса боевых отравляющих веществ на этой основе. Тот же "новичок", известный всем, — это тоже ингибитор холинэстеразы. Их очень много разных, и что там именно за ингибитор, не понятно. Есть и такие, которые используются в медицине.Передача нервного импульса — это сложная довольно система. Вполне могут быть показания — зачем эти ингибиторы используются, можно уточнить у врачей, у офтальмологов, например".

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Татьяна Шилова, врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук. Главный врач "Клиники Доктора Шиловой"

"Мы используем антихолинэстеразные препараты тогда, когда нам надо сузить зрачок или снизить внутриглазное давление. Также они вызывают спазм аккомодации. Но больше применяем с диагностической целью, с лечебной довольно редко.

В основном в офтальмологии они применяются при глаукоме. Мы препарат наносим на слизистую оболочку глаза, от этого небольшой эффект на организм в целом, так как концентрация не будет высокой в крови. Но его можно вводить внутривенно, при этом эффект будет более значимый. Но все это препараты короткого действия: они выключают фермент, и их действие прекращается, когда синтезируется новая молекула фермента через 24 часа.

Также ими лечат болезнь Паркинсона и другие заболевания в неврологии. Когда надо заблокировать какой-то нервный импульс, используют ингибиторы. Тогда этот препарат долго находится в крови, например при лёгкой и умеренной степени болезни Альцгеймера это помогает остановить разрушение нервных клеток, продлевает их работу".

Сергей Нурисламов, главный врач ООО "Медвыбор"

"Ингибиторы холинэстеразы применяются в неврологии, когда надо увеличить остеохин. Остеохин участвует в дегенеративных заболеваниях головного мозга и вирусных, в том числе и коронавирусе. При таких заболеваниях возникает недостаток остеохина, чтобы не было его дефицита, мы блокируем холинэстеразу.

Такие препараты не обязательно рецептурные. Есть ривастигмин и есть пластыри с ним. Их можно наклеить, они будут через кожу действовать.
Всё зависит от дозы. В больших количествах их используют при болезни Пика, болезни Альцгеймера.

Симптомы передозировки: чаще всего боли со стороны живота , позывы на рвоту, могут быть боли в мышцах, на высоте это может быть нарушение дыхания.
Основная задача ядов на основе ингибиторов холинэстеразы — чтобы человек через какое-то время быстро и незаметно прекратил дышать, и невозможно было его вернуть, потому что в данном случае это необратимо. Это блокада".

Александр Мясников, кардиолог, общественный деятель

"Не могу не прокомментировать информацию из Шарите о возможном отравлении Навального.Итак, холинэстераза в мировой политике — фермент, разрушающий нейромедиатор ацетилхолин в синапсах (особо не заморачивайтесь в стараниях понять патофизиологию). Смысл в том, что ситуация с этими "синапсами" проявляется именно клинически, то есть специфичным симптомокомплексом: пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос и так далее. Что за этим стоит — надо разбираться. Если химические вещества — одно дело, если какие-то ещё процессы (повышенный магний, пониженный кальций, другие электролитные нарушения) — другое.

Если вещества — а надо время определить — какие, и никто ещё не готов ответить данными биохимии (токсикологии), — то что это? Лекарства? Яд? Самый распространённый источник ингибиторов холинэстеразы — органофосфорные удобрения. 3 млн травятся органофосфатами по всему миру ежегодно (10 тыс в США только), 300 тыс смертей. Это я не к тому, чтобы утверждать: наш самый известный оппозиционер отравился удобрениями, нет конечно. Просто для иллюстрации того, что случай, тем не менее, в клинической практике рутинный.

Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля — надо об этом помнить. Если имело место отравление Российского гражданина — нужно следствие, строго объективное. Но есть ещё и официальные лекарства — ингибиторы холинэстеразы. Применяются для лечения болезни Альцгеймера. Но и для улучшения памяти, как стимулятор мозговой деятельности.

Какой мой вывод? Не торопиться с выводами. Врачи видят симптомокомплекс и делают предположения. Это их работа. Вот поделились с общественностью — не часто такое бывает в Западном мире, много там юридических препон этому. Надо подождать, куда это всё выльется, ничего ещё не ясно. Миллион раз бывало, что очевидные вещи оборачивались пшиком и наоборот, уж поверьте.

Алексею Навальному я желаю здоровья. Не должно в политической игре забыть, что жизнь человека висит между небом и землёй! Алексей, выздоравливай, мы с тобой ещё не доругались!"

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