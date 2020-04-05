Инфекционист: коронавирус ищет и находит места скопления людей

Во то время, когда люди стараются соблюдать режим социального дистанцирования, вирус ищет и находит места, где долго вместе находится множество людей, например, больницы, приюты, пансионаты, тюрьмы, армия, написал в Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис.
"Ограничение заболевания в таких обстоятельствах является особенно сложным, поэтому важно, чтобы работники таких мест максимально мобилизовались", - отметил инфекционист.
За последнее время стало известно о нескольких случаях обнаружения заболевания Covid-19 в лечебных учреждениях и домах престарелых.
По состоянию на утро воскресенья, 5 апреля, коронавирус подтвержден у более чем 1000 жителей Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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