Индия и Пакистан устроили воздушный бой в Кашмире. Сбиты два самолета, Пакистан закрыл воздушное пространство

Воздушный бой произошел после обстрела индийских военных объектов в Кашмире. Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило факт авиаудара по ним. ”Единственной целью было продемонстрировать наше право, желание и способность защищаться. Мы не стремимся к эскалации конфликта, но мы готовы к этому, если нас вынудят”, — сказано в заявлении ведомства. Индийская армия сообщила, что в результате обстрела получили ранения пять военнослужащих.
Пакистан нанес удар в ответ на операцию, которую Индия провела на его территории. 26 февраля министерство иностранных дел Индии заявило о бомбардировке лагеря исламистской организации ”Джаиш-е-Мухаммад” в Пакистане. По словам источника Reuters в индийском правительстве, погибли около 300 боевиков. Удар был нанесен в районе города Балакот в 50 километрах от границы. Как отмечает Reuters, Индия не проникала так далеко на территорию Пакистана с 1971 года. Официальный представитель вооруженных сил Пакистана подтвердил, что индийские самолеты вторглись в воздушное пространство страны, но заявил, что при атаке никто не погиб.
”Джаиш-е-Мухаммад” 14 февраля совершила теракт в индийской части Кашмира. Террорист-смертник направил автомобиль, начиненный более чем 300 килограммами взрывчатки, в автобус с сотрудниками индийской военизированной полиции. В результате погибли 44 человека. После теракта Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических группировок, которые действуют на его территории. Исламабад отвергает эти обвинения.
Кашмир — спорная область, с ней так или иначе связаны все вооруженные конфликты между Индией и Пакистаном. Княжество Джамму и Кашмир было территорией колонии Британская Индия, которая в 1947 году разделилась на Индию и Пакистан. В Кашмире жили в основном мусульмане, но его правитель, будучи индуистом, присоединил княжество к Индии. Пакистан несколько раз пытался отвоевать эту территорию. Сейчас 60% территории бывшего княжества Джамму и Кашмир находятся под контролем Индии, 30% контролирует Пакистан, примерно десятой частью территории управляет Китай. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах.