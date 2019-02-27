Индия и Пакистан устроили воздушный бой в Кашмире. Сбиты два самолета, Пакистан закрыл воздушное пространство

В ответ в небо подняли индийскую авиацию. В ходе воздушного боя был сбит один истребитель ВВС Пакистана и потерян индийский истребитель МиГ-21. Его пилот пропал; проверяется информация о том, что он взят в плен пакистанцами. О судьбе пилота сбитого пакистанского самолета Индия ничего не сообщила.

Пакистан утверждает, что уничтожены два индийских самолета. По словам официального представителя пакистанских вооруженных сил Асифа Гафура, границу нарушила не пакистанская, а индийская авиация. Один из сбитых истребителей упал в индийской части Кашмира, другой — в пакистанской. Пилот второго самолета захвачен. Выжил ли пилот первого самолета, неизвестно. Ранее индийская полиция заявила, что два летчика и один местный житель погибли при крушении самолета ВВС Индии в Кашмире. Был ли это самолет, сбитый Пакистаном, не уточнялось.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство. Сообщается об отмене всех внутренних и международных рейсов. Российские авиакомпании, по словам источника ТАСС, перенаправляют международные рейсы через Туркмению и Иран. По информации сервиса Flightradar, воздушное пространство Пакистана будет закрыто до полуночи 1 марта. На севере Индии временно закрыты по меньшей мере четыре аэропорта.