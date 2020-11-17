17.11.2020, 15:03

Инцидент в Вильнюсе: на территорию белорусского посольства неизвестные лица набросали картошки

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Инцидент в Вильнюсе: на территорию белорусского посольства неизвестные лица набросали картошки
© DELFI / Kiril Čachovskij

Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе на территорию белорусского посольства неизвестные набросали картошки, пишет ru.delfi.lt.

Сообщение поступило 16 ноября, в 8.40 ч. В сообщении было сказано, что накануне, в 19.00–19.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Миндауго, неустановленные лица набросали на территорию Белорусского посольства картошки.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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