Инцидент в Вильнюсе: на территорию белорусского посольства неизвестные лица набросали картошки

Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе на территорию белорусского посольства неизвестные набросали картошки, пишет ru.delfi.lt.
Сообщение поступило 16 ноября, в 8.40 ч. В сообщении было сказано, что накануне, в 19.00–19.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Миндауго, неустановленные лица набросали на территорию Белорусского посольства картошки.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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