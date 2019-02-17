Ильвес: после прошлой Мюнхенской конференции я был в подавленном состоянии, но после нынешней понял, что тогда это был оптимизм

Похожие, хотя и более сдержанные заявления прозвучали и от главы Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера. "Если в предыдущие годы, называя нашу конференцию "К краю пропасти и обратно", мы думали, что, возможно, это преувеличение, то сейчас, после многих бесед, мнение большинства участников таково, что проблема действительно есть", — сказал бывший немецкий дипломат, подводя итоги встречи.

Две Америки в Мюнхене

Начиная с 2017 года, уже третий раз участники Мюнхенской конференции увидели две разных Америки. Америка президента Дональда Трампа устами вице-президента Майка Пенса уверяла, что трансатлантический альянс крепок, что Америка по-прежнему возглавляет западный мир, а НАТО "сильна, как никогда". Но тон этой новой Америки в разговоре с Европой становится все более жестким. Несмотря на необычно теплую и солнечную погоду в баварской столице, в конференц-холле повеяло холодом, когда Пенс почти в ультимативной форме призвал европейцев выйти из ядерного соглашения с Ираном. Америка Трампа показала свое отношение к Мюнхенской конференции в том числе отсутствием ключевых членов правительства. Не приехали в Баварию ни советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, ни глава Госдепа Майк Помпео, хотя он находился рядом — в Польше.

Но была и другая Америка, которую представляли обширная делегация конгресса США во главе со спикером Палаты представителей демократом Нэнси Пелоси и бывший вице-президент, также демократ Джо Байден. Бальзамом для европейской души стали его слова о том, что "это пройдет, и мы вернемся". Байден имел в виду нынешнюю республиканскую администрацию в Белом доме и ее политику "Америка прежде всего". Но 76-летний Байден выглядел уставшим, а его голос был слабым. Уверенности в том, что трансатлантические трещины удастся быстро залатать, после его выступления не было.

Россия разочарована и готова ждать

Пессимистично оценивают итоги Мюнхена и некоторые представители российской делегации. "Не было желания достичь результата", — сказал в беседе с DW бывший посол России в США Сергей Кисляк. Он был здесь и в прошлом году и говорит, что в целом разочарован конференцией.

Россию в Мюнхене традиционно представлял глава МИДа Сергей Лавров. Он выступил с речью о необходимости вернуться к идее "общего европейского дома", критикуя Европу за "упущенные возможности". Произнес он ее без энтузиазма, очевидно, понимая, что Запад не пойдет на предложение забыть конфликт из-за Украины и перейти к экономическому сближению. Тем более необычно звучало предложение ремонтировать "европейский дом" от представителя страны, которую обвиняют в разрушении европейской архитектуры безопасности .

Двое заместителей Лаврова участвовали в дискуссиях о контроле над ядерным оружием и урегулировании ситуации в Сирии. Оба обсуждения показали, что позиции России и США далеки и совместных действий не предвидится. Как дали понять представители РФ, Москва приняла к сведению позицию Запада, но свою менять не будет и готова ждать.

Украина теряет значение и пытается напомнить о себе

Президент Украины Петр Порошенко — один из немногих, кто доволен результатами Мюнхенской конференции. Правда, он всегда так говорит. На этот раз Порошенко участвовал в дискуссии не в главном зале, где параллельно проходило обсуждение глобального потепления, а в более скромном помещении.

Возможно, организаторы не хотели предоставлять ему слишком большую трибуну, чтобы избежать обвинений в поддержке одного из кандидатов на выборах президента Украины в марте. А возможно, они руководствовались рейтингом потенциально важных мировых кризисов, составленным частной американской фирмой Eurasia Group и опубликованным в докладе Мюнхенской конференции. Украина занимает в нем девятое место из десяти.