Илон Маск сдал четыре экспресс-теста на коронавирус. Два дали положительный результат

"Происходит что-то крайне сомнительное. Сдал сегодня четыре теста на ковид. Два теста дали отрицательный результат, два — положительный. Тот же аппарат, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антигены от BD", — написал Маск.
Маск отметил, что у него симптомы ”обычной простуды”, и ”пока ничего необычного” он не наблюдает.
Тесты на антигены менее чувствительны, чем молекулярные тесты на коронавирус, говорится на сайте американского Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) в сообщении об экспресс-тестах компании BD — именно их использовал Илон Маск.
”Этот тест может дать отрицательный результат, то есть неверный (ложноотрицательный) результат у некоторых людей с COVID-19”, — сказано в сообщении FDA. Там отметили, что, если тест на антигены дал отрицательный результат, то его нужно подтвердить другим методом, основанным на ПЦР.
В начале пандемии коронавируса в мире Илон Маск называл глупостью возникшую панику вокруг COVID-19, а также выступал против карантина, который ввели в Калифорнии из-за распространения заболевания.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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