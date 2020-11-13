Илон Маск сдал четыре экспресс-теста на коронавирус. Два дали положительный результат

"Происходит что-то крайне сомнительное. Сдал сегодня четыре теста на ковид. Два теста дали отрицательный результат, два — положительный. Тот же аппарат, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антигены от BD", — написал Маск.

Маск отметил, что у него симптомы ”обычной простуды”, и ”пока ничего необычного” он не наблюдает.

Тесты на антигены менее чувствительны, чем молекулярные тесты на коронавирус, говорится на сайте американского Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) в сообщении об экспресс-тестах компании BD — именно их использовал Илон Маск.

”Этот тест может дать отрицательный результат, то есть неверный (ложноотрицательный) результат у некоторых людей с COVID-19”, — сказано в сообщении FDA. Там отметили, что, если тест на антигены дал отрицательный результат, то его нужно подтвердить другим методом, основанным на ПЦР.

В начале пандемии коронавируса в мире Илон Маск называл глупостью возникшую панику вокруг COVID-19, а также выступал против карантина, который ввели в Калифорнии из-за распространения заболевания.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!