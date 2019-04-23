ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке
Ранее сообщалось, что теракты организовали местные исламистские группировки, рассказывает esquire.ru.
Ранее сообщалось, что теракты организовали местные исламистские группировки, рассказывает esquire.ru.
”Исламское государство” (террористическая организация, запрещена в России. — Esquire) взяло на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, со ссылкой на заявление террористов. Это информацию также подтверждает агентство Reuters.
Ранее министр обороны страны Руван Виджевардена заявил, что теракты совершили две местные исламистские группировки. По его словам, террористы таким образом решили отомстить за атаку на мечети в новозеландском Крайстчерче.
Также СМИ писали, что ответственность за теракт взяла на себя малоизвестная исламистская группировка ”Национальное единение”.
21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов в церквях и отелях. По последним данным, погибли более 320 человек. Более 520 пострадали. По подозрению в причастности к взрывам арестованы более 30 человек.
Как сообщает CNN, еще в начале апреля спецслужбы Индии и США не раз предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах. Одно из сообщений службы безопасности было настолько подробным, что в нем содержался список имен подозреваемых в причастности к терактам.
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