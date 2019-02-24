Хуан Гуайдо призвал мировое сообщество рассматривать "все варианты" решения кризиса в Венесуэле

"Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождения нашей родины, которая борется и продолжит бороться", — написал он в Twitter.

Как утверждает Гуайдо, "внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения" Венесуэлы.

В субботу противники действующего президента Николаса Мадуро попытались доставить в республику иностранную гуманитарную помощь, несмотря на сопротивление властей. В нескольких регионах Венесуэлы произошли ожесточенные столкновения сторонников оппозиции с силами Национальной гвардии и полиции. К настоящему моменту известно о гибели нескольких человек, счет пострадавших идет на сотни.

Власти Венесуэлы отказываются принимать гуманитарную помощь из США, называя ее "биологическим оружием", призванным отравить население, и ширмой для вторжения в страну. Ранее Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией, чтобы не допустить ввоза гуманитарной помощи через ее территорию.