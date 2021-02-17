Хорватия заявила о готовности купить российскую вакцину без одобрения ЕС

Хорватия может закупить у России вакцину ”Спутник V”, не дожидаясь ее одобрения регулирующими органами ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления министра здравоохранения Вили Бероша.

По словам Бероша, он обсуждал вопрос поставок российской вакцины с послом России в Хорватии. Власти Хорватии в курсе, что Москва обращалась к ЕС с заявкой на регистрацию препарата, но, вероятно, не будут ждать одобрения от Брюсселя.

”Мы думаем о том, чтобы обеспечить нас этой вакциной раньше. Наши эксперты должны получить информацию об эффективности и безопасности вакцины, а также о нормативных требованиях по ее использованию. Мы уже потребовали, чтобы этим занялось Агентство по лекарственным средствам Хорватии, и ожидаем его ответа в течение нескольких дней”, — рассказал он.

Берош подчеркнул, что поиск поставщиков вакцины за пределами Евросоюза не может быть нарушением, особенно в условиях задержек поставок от европейских производителей.

Хорватское издание Dnevnik также приводит слова Бероша из интервью, в котором тот сообщил, что сотрудничество с Россией по вопросу вакцин уже согласовано. Он отметил, что о поставках ”Спутника V” уже договорилась Венгрия, но с осторожностью оценил тот формат импорта вакцины, который выбрал Будапешт.

”Я не знаю, достаточно ли безопасен метод, который выбрала Венгрия. Они прибегли к возможности временного разрешения на использование еще не одобренной вакцины, что не исключает возможность определенных побочных эффектов… Было бы оптимальным, если бы Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило ее использование”, — сообщил министр. Он добавил, что, по словам российского посла, разрешение европейского регулятора для ”Спутника V” может быть выдано в начале апреля.

Венгрия в конце января стала первой страной ЕС, одобрившей использование российской вакцины от коронавируса. Поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства формально также должен предоставить европейский регулятор — EMA. Однако российскую вакцину в стране зарегистрировали по ускоренной процедуре — это значит, что она может выйти на рынок и без санкции EMA, но Будапешт при этом принимает на себя всю ответственность за возможные последствия.