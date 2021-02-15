Ходорковский: Навальный может оказаться в тюрьме на неопределенный срок

Оппозиционеру Алексею Навальному стоит быть готовым к тому, что он окажется в тюрьме на неопределенный срок. Такое мнение высказал живущий в Лондоне экс-глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский в новостной программе Tagesthemen, показанной в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD в воскресенье, 14 февраля.

При этом бывший российский олигарх, который сегодня активно поддерживает оппозиционное движение в России, сравнил ситуацию Навального с положением, в котором он сам оказался в 2003 году: "У Алексея была ровно та же ситуация, что и у меня. Либо он остается в Германии, и его никто не слышит. Либо он возвращается в Россию. Тогда суд предоставит ему некую трибуну, с которой его услышат".

"Именно поэтому мне было понятно, что ему придется вернуться", — добавил Ходорковский , комментируя решение Навального отправиться в Россию, несмотря на то, что летом прошлого года его там попытались убить боевым нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок".

Ходорковский о годах в тюрьме

Вспоминая годы, проведенные в тюрьме, Ходорковский сказал следующее: "Особенно было нелегко в тот момент, когда я понимал, — и это, к сожалению, придется понять Алексею тоже — что нет того срока, к которому ты гарантированно выйдешь на свободу". "Тебе в любой момент могут легко добавить еще год, еще пять, еще десять лет. Это нелегко — понимать, что ты можешь умереть в тюрьме", — добавил Ходорковский.

Говоря об акции сторонников Навального с фонариками 14 февраля, к которой призвал руководитель региональных штабов политика Леонид Волков, Ходорковский отметил, что, по его мнению, мероприятия такого рода не приведут к смене власти в России. Изменений можно будет добиться только в случае, если люди будут готовы идти на баррикады, добавил он.

Возвращение Алексея Навального в Россию

Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января 2021 года, после того как прошел в Германии курс лечения от последствий отравления в России боевым веществом группы "Новичок". Самолет с оппозиционером на борту должен был приземлиться в аэропорту Внуково, там собрались около двух тысяч сторонников Навального. Однако в итоге лайнер посадили в Шереметьево, а самого политика задержали непосредственно на пограничном контроле.