"Хочу, чтобы люди открыли глаза". Брат самой молодой жертвы Covid-19 в Латвии рассказал о трагедии

Вспышка Covid-19 была зафиксирована в Сиротском суде Талси 29 сентября. Заболели четыре сотрудницы, одной из которых была Лиене Лиепа. Никто из них в последнее время не выезжал за границу. Здание было немедленно закрыто для посетителей, все контактные лица отправились на карантин. Больше ни одного случая заболевания зафиксировано не было, пишет журнал.

"Она вернулась домой с работы и чувствовала себя плохо. Была температура", — вспоминает Калвис Лиепа. Тест на Covid-19 оказался положительным, семейный врач выписал лекарства и сказал лечиться дома. Однако женщине становилось все хуже.

4 октября женщину перевезли в Вентспилсскую больницу. Через несколько дней ей стало немного лучше, и близкие уже планировали, как перевезти ее домой. Однако улучшение было недолгим, вскоре Лиене пришлось подключить к аппарату вентиляции легких.

11 октября ее перевезли в Ригу, поскольку вирус поразил почти всю поверхность легких. На следующее утро после перевозки женщины в Ригу семье сообщили, что от Covid-19 умер ее 69-летний отец Имантс. Лиене Лиепа находилась в крайне тяжелом состоянии, врачи Центра инфектологии не смогли спасти ее жизнь. Никаких серьезных хронических заболеваний у нее не было.

"Люди в это не верят. Думают, мировые державы выдумали какое-то экономическое потрясение, — заявил Лиепа журналу. — Честно говоря, я сам всю жизнь в спорте, раньше смеялся, когда кто-то в компании кашлянет. Никто из знакомых не верил. (..) Меня бесит, когда люди в комментариях на фейсбуке издеваются. Пишут, что моя семья получила много денег за то, что сестра стала самой молодой жертвой Covid-19. Я ничего не получал. Ну прокрути ты мышкой пониже и помолчи, раз видишь соболезнования".

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!