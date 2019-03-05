Хиллари Клинтон подтвердила, что не будет баллотироваться на президентских выборах

"Я не буду участвовать в выборах, но я намерена продолжать работать и выступать, а также поддерживать то, во что я верю", — заявила Клинтон.

"Я хочу, чтобы люди понимали, что я продолжу высказываться", — подчеркнула политик.

Клинтон ранее уже заявляла, что она не хочет участвовать в выборах. Так, в интервью Recode в октябре Клинтон отрицательно ответила на вопрос о том, будет ли она участвовать в выборах 2020 года.

В интервью телеканалу CBS в сентябре 2017 года Клинтон сказала, что "с нее хватит быть кандидатом".