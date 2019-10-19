Хиллари Клинтон обвинила политика от демократов в связях с Москвой

Быший госсекретарь США Хиллари Клинтон косвенно обвинила в связях с Россией представителя Демократической партии Тулси Габбард, которая намерена участвовать в выборах президента в 2020 году. С таким заявлением Клинтон выступила в подкасте "Campaign HQ with David Plouffe" политтехнолога Дэвида Плуффа, который возглавлял избирательный штаб экс-президента Барака Обамы.

Предствители власти в Кремле "держат на примете кое-кого, кто в настоящее время участвует в праймериз Демократической партии, стремясь сделать из него кандидата от третьей партии (не Демократической или Республиканской. — Ред.)", — заявила Клинтон. Москва делает ставку на такого кандидата, "фаворита русских", чтобы за него на выборах в 2020 году проголосовали те, кто обычно голосуют за демократов, считает Клинтон. По ее версии, это должно помочь выиграть выборы действующему президенту Дональду Трампу, который постепенно теряет поддержку избирателей.