Хакеры взломали сервера ФСБ. Скорее всего, это крупнейшая утечка данных о работе спецслужб в интернете

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.

Взлом произошел 13 июля 2019 года. Вместо главной страницы сайта московской IT-компании "Сайтэк" появилось изображение рожицы с широкой улыбкой и самодовольно прищуренными глазами (на интернет-сленге - "йоба-фейс").

Дефейс, то есть замена главной страницы сайта, является распространенной тактикой хакеров и демонстрацией того, что им удалось получить доступ к данным жертвы.

Снимок с "йоба-фейсом" появился в твиттер-аккаунте 0v1ru$, зарегистрированном в день атаки. Там же появились скриншоты папки "Компьютер", предположительно принадлежавшей жертве. На одном снимке виден общий объем информации - 7,5 терабайт. На следующем снимке видно, что большая часть этих данных уже удалена.