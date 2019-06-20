20.06.2019, 14:20

Хакеры атаковали ”прямую линию” с Путиным

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Gazeta.ru
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HäkkerFoto: Argo Ingver

В прямом эфире сообщили, что на колл-центр ”прямой линии” с президентом России Владимиром Путиным произошла мощная DDos-атака.

Атака была проведена из зарубежного государства.

Отмечается, что из-за этого возникли проблемы со связью во время общения Путина с россиянами.

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