Хакеры атаковали ”прямую линию” с Путиным

В прямом эфире сообщили, что на колл-центр ”прямой линии” с президентом России Владимиром Путиным произошла мощная DDos-атака.
Атака была проведена из зарубежного государства.
Отмечается, что из-за этого возникли проблемы со связью во время общения Путина с россиянами.
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