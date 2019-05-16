Губернатор американского штата Алабама подписала закон о запрете абортов

В штате разрешили проводить аборты только если беременность серьезно угрожает здоровью матери или у нерожденного ребенка обнаружили аномалию в развитии, не совместимую с жизнью, сообщает "Медуза" со ссылкой на CNN. Законодатели пытались добиться, чтобы аборты разрешили жертвам изнасилований и инцестов, но это предложение не поддержали.

Губернатор-республиканец Кей Айви сообщила, что закон об абортах может быть признан юридически недействительным, поскольку в США действует решение Верховного суда 1973 года, разрешающее аборты во всех штатах. Кей Айви подчеркнула, что закон приняли, чтобы оспорить решение суда.

Похожий законопроект о запрете абортов 16 мая принял возглавляемый республиканцами Сенат Миссури, верхняя палата парламента штата. Как и в Алабаме, законодатели выступили за то, чтобы аборты разрешали только по медицинским показаниям, но не жертвам изнасилований и инцестов. Губернатор штата республиканец Майк Парсон поддерживает законопроект, но пока что он его не подписывал.