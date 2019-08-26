Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России

По словам одного из европейских дипломатических источников, после этого "обстановка начала накаляться". Как отметил этот источник, большинство лидеров G7 настаивали на том, что Группа семи — это "семья, клуб, сообщество либеральных демократий", в связи с чем они не могут позволить РФ присоединиться к формату, так как Москва, согласно их утверждениям, не отстаивает схожие ценности. Трамп же отверг такие доводы, заявив, что для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР, необходимо присутствие России, отмечает газета.

В воскресенье дипломатический источник в институтах ЕС сообщил ТАСС о том, что лидеры стран G7 подробно обсудили на саммите в Биаррице отношения с РФ, но не достигли согласия по возвращению к формату G8. По его словам, Группа семи сейчас объективно заинтересована в возвращении России в организацию ввиду обостряющейся политической конкуренции с "большой двадцаткой" (G20), в которой РФ играет значительную роль.