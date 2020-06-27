Грузовик с тысячами iPhone перевернулся и сгорел

Очевидцы сообщили, что передвигающийся на большой скорости грузовик потерял управление и перевернулся. В результате ДТП транспортное средство заняло две полосы и загорелось. Позже выяснилось, что грузовик перевозил партию iPhone — в частности, модели 11 и 11 Pro Max в черном и зеленом цветах. Один из свидетелей произошедшего заявил, что в результате пожара пришли в негодность порядка 20 тысяч смартфонов.

В результате ДТП ни водитель транспортного средства, ни другие участники движения не пострадали. Возгорание было локализовано силами полиции и пожарных служб. Издание заметило, что часть iPhone с места происшествия, вероятно, была украдена, однако эти устройства не получится активировать.

В конце июня стало известно, что похищенные в результате беспорядков в США iPhone были заблокированы. Телеканал CNN рассказал, что на украденные девайсы пришли уведомления о том, что устройства отслеживаются и информация о местоположении гаджетов будет передана властям.