Грузинская оппозиция объявила о новых протестах

Сама Зурабишвили назвала события у парламента в Тбилиси на своей странице в Facebook "очень большим преступлением", отметив при этом, что повлекшие протесты события "никак не оправдывают искусственно созданную волну, антигосударственные действия, призывы, сделанные внутри или снаружи, которые были направлены на вторжение в парламент и государственный переворот".

В то же время глава грузинского государства назвала Россию "врагом и оккупантом" и подчеркнула, что "внутренне противостояние (в Грузии. — Ред.) больше всего на руку именно России и ее самому хорошо изученному оружию".

Массовые протесты в Грузии из-за выступления депутата Госдумы



Массовые протесты начались в Грузии в связи с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к присутствующим на русском языке.

Пять тысяч активистов у здания парламента в Тбилиси требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии, а также досрочных парламентских выборов, однако власти отказались выполнить требования протестующих.

После того, как митингующие были оттеснены от здания парламента, протестные акции продолжились на проспекте Руставели.

Погром в офисе правящей партии



В столкновениях с протестующими грузинская полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Как сообщает грузинское информационное агентство PIA, в результате пострадали около 70 человек, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов и как минимум один журналист.

После разгона демонстрации у грузинского парламента в ночь на 21 июня активисты устроили погром в столичном офисе правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия". При этом демонстранты жгли флаги с эмблемой партии, сообщает Первый канал грузинского телевидения.