Группе эстонцев удалось спастись во время наводнений в Индонезии

Один из эстонцев, связавшийся с Delfi и пожелавший остаться анонимным, рассказал, что они проведи неделю в водном парке и отеле Cycloop.

”Был сильный дождь и молния, было уже темно, когда раздался грохот. Посмотрев наружу, увидели, что во двор хлынула грязная водяная масса, достаточно низкая”, — сказал он. Несмотря на то, что дома находились на пригорке, грязь стала просачиваться и в комнаты.

”К счастью, это было быстро, вскоре грязь потекла вниз. Свои вещи мы смогли перенести на чердак на второй этаж. Владелец курорта был очень обеспокоен и, боясь новых потоков грязи, решил эвакуировать нас в другой комплекс, расположенный недалеко. Там собрались уже сотни людей с окружающих склонов гор”, — описал читатель .

Эстонцев заселили в собственный дом, где они смогли переждать ночь. Только утром стало проясняться, какой ущерб нанесли потоки грязи.

”Разрушенные и исчезнувшие дома, дороги, полные камней. К счастью, наш отель — это комплекс домов, построенных из камней, за которыми на другой стороне горы были еще каменные дома. Поэтому грязевой поток не настиг нас с полной силой”, — рассказал он.

Субботние наводнения и грязевые потоки убили как минимум 50 человек, пострадали десятки. Поиски пропавших все еще продолжаются, из-за чего число жертв может вырасти.