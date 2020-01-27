"Грипп ежегодно убивает 650 000 пациентов. Но это обходится без истерики в СМИ". Политолог — о китайском коронавирусе

"За последние 20 лет это уже далеко не первый случай, когда человечество вот-вот не погибло от страшной катастрофы. Вспомним для начала баг-2000. И массовых смертельных пандемией неведомой заразы было уже много. То это был вирус SARS, он же гонконгский грипп (он же атипичная пневмония) из того же Китая, вирус MERS (ближневосточная атипичная пневмония), то грипп птичий, то свиной, то Эбола из африканских джунглей. И у всех этих случаев результат был один - число заболевших совершенно несущественное по сравнению с населением тех стран, где была вспышка, и еще меньшее количество умерших (примерно 10% от общего числа заболевших).

Предыдущая смертельная угроза человечеству возникшая в 2002 г. эпидемия атипичной пневмонии SARS, унесла жизни около 800 человек при 8 тысячах заболевших.

Другая смертельная угроза Эбола унесла до 11 тысяч жизней. Причем почти все они пришлись на тропическую Африку, где отсутствует нормальная медицинская инфраструктура и люди мрут от чего угодно. Когда вирус попадал в развитые страны, его быстро останавливали: в США было зафиксировано 11 заболевших и 2 смерти, а в Великобритании не умер никто из трех заболевших.

От сезонных эпидемий гриппа, какие бывают каждый год и типичной пневмонии (так хорошо знакомого нам воспаления легких) умирает людей гораздо больше.

Этой зимой 13 миллионов американцев заболело обычным гриппом. Было госпитализировано 120.000, из них умерло 6.600 человек. Во всем мир гриппом болеют около пяти миллионов. Ежегодно он убивает 650.000 пациентов.

Вот только все это обходится без истерики в СМИ", - пишет Шмулевич.