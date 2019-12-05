Грета Тунберг удостоена альтернативной Нобелевской премии

Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за их вреда для экологии, прибыла во вторник в Португалию на 15-метровом катамаране после 21-дневного путешествия из США. В среду она на поезде приехала в Мадрид на конференцию, которая продлится до 13 декабря. Экоактивистка получила известность после эмоционального выступления в ООН в конце сентября, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи она обвинила собравшихся на встречу по климату глав государств в том, что пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство.

В этом году премия "За целесообразное жизнеобеспечение" празднует свое 40-летие. Среди ее лауреатов прошлых лет - бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший награду в 2014 году за то, что он "с большим мужеством и умением раскрыл государственную слежку в ранее неизвестных размерах, осуществленную без демократического контроля и противоречащую основополагающим правам граждан". Он обратился к участникам церемонии в Стокгольме по видеосвязи из Москвы, сказав, что в последнее десятилетие "наблюдает опасную тенденцию, когда война США против информаторов превращается в войну против журналистов". Он назвал это процесс угрозой не только, например, находящемуся в лондонской тюрьме основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, "но и демократии во всем мире".

Другие лауреаты

Вместе с Тунберг премия была присуждена правозащитнику из Западной Сахары, адвокату из Китая, а также активисту движения в защиту индейцев яномамо из Бразилии. Выступающей за независимость Западной Сахары активистке Аминату Хайдар, "несмотря на тюремное заключение и пытки", премия присуждена "за настойчивые ненасильственные действия в целях обеспечения справедливости и самоопределения для народа Западной Сахары". За свою 30-летнюю кампанию за независимость своей родины Хайдар получила прозвище "Сахрави Ганди". Жителю Западной Сахары награда вручена впервые.

Адвокат Го Цзяньмэй, которая также не смогла присутствовать на церемонии, удостоена премии "за новаторскую и настойчивую работу по защите прав женщин в Китае". "Го Цзяньмэй является одной из самых выдающихся юристов в области прав женщин в Китае. На протяжении всей своей карьеры она помогала тысячам обездоленных женщин получить доступ к правосудию", - отметило жюри.