Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time

”Тунберг — не лидер какой-либо политической партии или адвокатской группы. Она не первая, кто бьет тревогу по поводу климатического кризиса, и не самая квалифицированная, чтобы решить проблему. Она не ученый и не политик. У нее нет доступа к традиционным рычагам влияния. Она не миллиардер, не принцесса, не поп-звезда и даже не взрослая. Она обычный подросток, которой хватило смелости сказать правду и стать иконой поколения. Рассказывая об абстрактной опасности с пронзительным гневом, Тунберг стала самым убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме, стоящей перед планетой”, — пишет о ней издание в своем редакционном материале.

Грета Тунберг получила известность в 2018 году благодаря своей акции-забастовке у здания парламента в Стокгольме — она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату. За это ее выдвигали на соискание Нобелевской премии мира. В сентябре 2019 года Тунберг приехала в Нью-Йорк, где выступила с резонансной речью на климатическом саммите ООН.