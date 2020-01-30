Грета Тунберг решила сделать свое имя официальным брендом. Но ради благого дела

”К сожалению, все еще есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они ”представляют” меня, чтобы общаться с известными людьми, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее”, — сказала Тунберг.

Грета также сетует, что ее имя часто без разрешения используют в коммерческих целях.

Помимо своего имени экоактивистка зарегистрирует в качестве товарных знаков движение Fridays For Future и его шведское название Skolstrejk for klimatet.

В 2018 году Грета Тунберг провела несколько акций-забастовок у здания парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату.

В 2019 году прошли глобальные забастовки, привлекшие сотни тысяч участников. В прошлом сентябре Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. В декабре журнал Time назвал школьницу человеком года.