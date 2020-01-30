Грета Тунберг решила сделать свое имя официальным брендом. Но ради благого дела(8)
17-летняя шведская школьница Грета Тунберг сообщила в инстаграме, что зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака, пишет "Фонтанка".
17-летняя шведская школьница Грета Тунберг сообщила в инстаграме, что зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака, пишет "Фонтанка".
”К сожалению, все еще есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они ”представляют” меня, чтобы общаться с известными людьми, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее”, — сказала Тунберг.
Грета также сетует, что ее имя часто без разрешения используют в коммерческих целях.
Помимо своего имени экоактивистка зарегистрирует в качестве товарных знаков движение Fridays For Future и его шведское название Skolstrejk for klimatet.
В 2018 году Грета Тунберг провела несколько акций-забастовок у здания парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату.
В 2019 году прошли глобальные забастовки, привлекшие сотни тысяч участников. В прошлом сентябре Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. В декабре журнал Time назвал школьницу человеком года.
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