Грета Тунберг пожертвовала $ 100 000 на борьбу с COVID-19

Эти деньги Тунберг получила в качестве денежной премии Human Act Award 2020.

Экоактивистка также объявила о начале сбора средств на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Very honoured to receive Human Act Award. The prize money - USD 100’000 - will be donated to @unicef . Human Act will match this donation with an additional USD 100,000.

Today we’re launching a funding campaign to support UNICEF in the corona crisis. https://t.co/UuvPxsq9O6 pic.twitter.com/SsztkZIfbC — Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 30, 2020

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Ранее на прошлой неделе детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) просил выделить 92,4 миллиона долларов для помощи детям на Ближнем Востоке и Северной Африке на фоне борьбы с коронавирусом COVID-19.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!