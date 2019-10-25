Греки установили причину смерти Александра Македонского

”Начало симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение четырнадцати дней”, — объясняется в исследовании греческих ученых.

По словам автора исследования, почетного профессора медицины, доктора Томаса Герасимидиса, у Александра Македонского начался сепсис — воспалительная реакция в ответ на острый панкреонекроз. Это заболевание развилось у него на фоне желчнокаменной болезни и пристрастия к алкоголю и тяжелой пище.

Ученые сделали этот вывод, проанализировав описанные античными историками последние дни македонского царя и симптомы его болезни. При этом исследователи отвергли старые версии смерти македонского царя — предполагалось, что он мог умереть от малярии, пневмонии, брюшного тифа или лихорадки Западного Нила. Ученые изучали этот вопрос с 1995 года.

Александр Великий был македонским царем с 336 по 323 год до нашей эры. За свое непродолжительное царствование он основал 70 городов и покорил Персидскую империю. Он скончался в Вавилоне и, как считается, был похоронен в Египте, однако место его захоронения так и не было найдено. После смерти Александра его империя быстро распалась.