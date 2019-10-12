Греческая церковь признала право Константинополя выдать автокефалию Украине

”Я предлагаю признание автокефальной Православной церкви независимой Республики Украины”, — заявил председательствующий на заседании архиепископ Афинский и всей Греции Иероним. По его словам, элладская иерархия согласна с тем, что Константинопольский патриархат имеет право предоставлять самостоятельность новой церкви. Предложение Иеронима поддержало большинство епископов.

О решении греческой церкви поддержать новую Православную церковь Украины также написал бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице Facebook. ”Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных”, — подчеркнул он.

Православная церковь Украины была образована на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур, в том числе Украинской автокефальной православной церкви. В результате было утверждено название новой церкви — ПЦУ, а ее главой выбран митрополит Епифаний (Думенко). Право на предоставление автокефалии украинской церкви было выдано Константинопольским патриархатом. Русская православная церковь не признала собор и его итоги.