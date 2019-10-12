12.10.2019, 21:55

Греческая церковь признала право Константинополя выдать автокефалию Украине

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РБК
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Греческая церковь признала право Константинополя выдать автокефалию Украине
VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины, передает греческое агентство Romfea.

”Я предлагаю признание автокефальной Православной церкви независимой Республики Украины”, — заявил председательствующий на заседании архиепископ Афинский и всей Греции Иероним. По его словам, элладская иерархия согласна с тем, что Константинопольский патриархат имеет право предоставлять самостоятельность новой церкви. Предложение Иеронима поддержало большинство епископов.

О решении греческой церкви поддержать новую Православную церковь Украины также написал бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице Facebook. ”Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных”, — подчеркнул он.

Православная церковь Украины была образована на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур, в том числе Украинской автокефальной православной церкви. В результате было утверждено название новой церкви — ПЦУ, а ее главой выбран митрополит Епифаний (Думенко). Право на предоставление автокефалии украинской церкви было выдано Константинопольским патриархатом. Русская православная церковь не признала собор и его итоги.

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