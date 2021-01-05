Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях в Донбассе

Во вторник, в суде Видземского предместья Риги начнется процесс по делу жителя Мадоны Ивара Келли, который обвиняется в участии в боевых действиях на стороне ДНР в восточных регионах Украины, пишет RusDelfi.lv.
Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал в Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года.
В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.
Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке.
Судебный процесс может существенно затянуться, поскольку многие свидетели, проходящие по этому делу, находятся за границей.
В отношении Ивара Келли не предприняты никакие средства безопасности, однако, если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.
Азербайджанец нашел себе новую команду в хоккейной лиге США
Впервые за 70 лет: в США смертельную инъекцию сделают женщине
Паризе будет помогать в адаптации Капризову
Сестра Роналду: «Коронавирус - самый большой обман в жизни»