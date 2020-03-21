Гражданин Германии задержан по подозрению в подготовке крушения поезда

Полиция в субботу, 21 марта, задержала 51-летнего гражданина Германии, который, предположительно, ослабил рельсовые скрепления на 80-метровом участке железнодорожного полотна в районе моста в Нидернхаузене (земля Гессен). Об этом сообщил телеканал n-tv со ссылкой на представителя Генеральной прокуратуры во Франкфурте-на-Майне.

Опасное место на маршруте между Кельном (Северный Рейн — Вестфалия) и Франкфутом (Гессен) было обнаружено 20 марта машинистом, после того как он заметил отклонения в движении поезда. После этого участок пути был перекрыт.

Освобожден из тюрьмы в Нюрнберге

По данным издания Spiegel Online, у подозреваемого нет постоянного места жительства. Несколько месяцев назад его освободили из одного из пенитенциарных учреждений Нюрнберга. Там он, по информации издания, отбывал срок за шантаж. В его автомобиле были обнаружены инструменты, с помощью которых мужчина, предположительно, ослабил скрепления. Причины его поступка не уточняются.

В субботу, 21 марта, железнодорожное сообщение между Франкфуртом и Кельном было восстановлено в полном объеме.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.