Граждане Литвы выбирают президента. Проходят также два референдума

В Литве в воскресенье проходят президентские выборы и два референдума — о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
Голосование на избирательных участках будет проходить с 7 до 20 часов. В списке избирателей значится 2 472 405 граждан. До окончания голосования действует запрет на агитацию.
В президенты баллотируется девять кандидатов: социал-демократ Витянис Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "аграриев"- премьер Саулюс Сквярнялис, кандидат консерваторов — парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.
Второй срок полномочий действующего президента Дали Грибаускайте истекает в июле.
На референдуме о сокращении числа парламентариев предлагается установить в Конституции 121 место в сейме вместо нынешних 141 места.
На втором референдуме предлагается расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции".