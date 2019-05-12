Граждане Литвы выбирают президента. Проходят также два референдума

Голосование на избирательных участках будет проходить с 7 до 20 часов. В списке избирателей значится 2 472 405 граждан. До окончания голосования действует запрет на агитацию.

В президенты баллотируется девять кандидатов: социал-демократ Витянис Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "аграриев"- премьер Саулюс Сквярнялис, кандидат консерваторов — парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.

Второй срок полномочий действующего президента Дали Грибаускайте истекает в июле.

На референдуме о сокращении числа парламентариев предлагается установить в Конституции 121 место в сейме вместо нынешних 141 места.

На втором референдуме предлагается расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции".