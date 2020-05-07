Граница с Финляндией, видимо, останется для туристов закрытой до 14 июня

Госсовет Финляндии принял сегодня решение о продлении временных ограничений, касающиеся пересечения границ, до 14 июня, пишет yle.fi.
В марте правительство решило вернуть пограничный контроль на внутренних границах, закрыть определенные пункты пропуска и ограничить движение через внешние границы.
Ограничения на внешних границах будут продлены без изменений до 14 июня.
В то же время с 14 мая будет разрешено пересекать внутренние границы Шенгенской зоны с целью работы, а также в случае других необходимых поездок. К таковым относятся, в частности, визиты к близким родственникам.
При этом не надо будет доказывать необходимость рабочих поездок.
Пограничный контроль останется в силе на внутренних границах на автомобильных пунктах пропуска, в портах и аэропортах.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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