22.08.2019, 17:34

ГРАФИК | В Бразилии горят гигантские территории леса

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В Амазонских тропических лесах уже несколько недель сильный пожар. Люди со всего мира только недавно обратили на это внимание.

На карте красным отмечены регионы, где пожар в активной фазе. Рядом для сравнения нарисована Эстония. Масштаб бедствия — гигантский.

Основная причина более 70 тысяч очагов возгорания — халатность людей. И это только за полгода, в 2018 было почти в два раза меньше — 39 тысяч пожаров. Но многие винят в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который поощряет вырубку леса фермерами и списывает пожары на естественную для сезона жару.

Огонь сильно влияет на жизнь региона. Например, Сан-Пауло окутал густой туман. В три часа дня стало темно как ночью.

Последствия:

Амазонский тропический лес — самый крупный в мире. Его роль в замедлении глобального потепления, очищении воздуха, регуляции климата — неоценима и крайне важна.

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