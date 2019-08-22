ГРАФИК | В Бразилии горят гигантские территории леса

В Амазонских тропических лесах уже несколько недель сильный пожар. Люди со всего мира только недавно обратили на это внимание.
На карте красным отмечены регионы, где пожар в активной фазе. Рядом для сравнения нарисована Эстония. Масштаб бедствия — гигантский.
Основная причина более 70 тысяч очагов возгорания — халатность людей. И это только за полгода, в 2018 было почти в два раза меньше — 39 тысяч пожаров. Но многие винят в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который поощряет вырубку леса фермерами и списывает пожары на естественную для сезона жару.
Огонь сильно влияет на жизнь региона. Например, Сан-Пауло окутал густой туман. В три часа дня стало темно как ночью.
A beautiful picture of São Paulo Nightlife.— M A Z (@ch1minssi) August 20, 2019
No. It isn’t.
This is São Paulo at 3pm!
Smoke from the Amazon fire blocked out the sun.
The planets lung has been burning for 3 weeks and I found out today.
Please raise awareness.#PrayforAmazonia #ARMYHelpThePlanet pic.twitter.com/07fnleosEw
Последствия:
Humans be like— M A Z (@ch1minssi) August 21, 2019
“Felt cute, might destroy the planet later”#PrayForAmazonia #ARMYHelpThePlanet pic.twitter.com/3AkkShAN4s
Амазонский тропический лес — самый крупный в мире. Его роль в замедлении глобального потепления, очищении воздуха, регуляции климата — неоценима и крайне важна.
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