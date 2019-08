ГРАФИК | В Бразилии горят гигантские территории леса

На карте красным отмечены регионы, где пожар в активной фазе. Рядом для сравнения нарисована Эстония. Масштаб бедствия — гигантский.

Основная причина более 70 тысяч очагов возгорания — халатность людей. И это только за полгода, в 2018 было почти в два раза меньше — 39 тысяч пожаров. Но многие винят в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который поощряет вырубку леса фермерами и списывает пожары на естественную для сезона жару.

Огонь сильно влияет на жизнь региона. Например, Сан-Пауло окутал густой туман. В три часа дня стало темно как ночью.

A beautiful picture of São Paulo Nightlife.



No. It isn’t.



This is São Paulo at 3pm!

Smoke from the Amazon fire blocked out the sun.



