ГРАФИК| Швеция — рай, где высокие налоги платят исключительно богатые жители. Так ли это?

Как распределяются налоговые поступления в Швеции и чем налоговая система отличается от Эстонии?

Как видно из графика, доля налогов за недвижимость и от предприятий не намного больше налоговых поступлений в Эстонии, но ниже, чем в среднем среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако доля налогов с физических лиц в Швеции значительно выше, чем в Эстонии и в среднем по ОЭСР.

Налоги в Швеции платят все работающие граждане. Но ставки и размер налоговых выплат зависят от ряда факторов: возраста налогоплательщика, муниципалитета, где тот зарегистрирован, общей суммы заработка, типа трудоустройства – наемный работник или частный предприниматель, – и других. Действует общее правило: те, кто зарабатывает больше, заплатят больше и в налоговую казну.

В Швеции подоходный налог делится на две части: одна часть идет местному муниципалитету, а другая часть - государству. Первая часть является обязательной для всех, при этом налоговая ставка у всех примерно одна и та же и не зависит от размера заработной платы, а фиксируется исключительно по принадлежности тому или иному муниципалитету. Средняя ставка подоходного налога местным самоуправлениям составляет 32%.

Необлагаемая налогом сумма по зарплатам - 52 тысячи евро в год. Те, кто зарабатывает в год больше, должны уже дополнительно оплачивать государственный налог в размере 20%.

Учитывая, что средняя годовая заработная плата в Швеции - 39 тысяч евро, чтобы попасть под требование выплачивать дополнительно государственный налог, нужно зарабатывать всего в полтора раза больше средней зарплаты. Таким образом, даже среднестатистический швед, зарабатывая чуть выше среднего, платит очень высокие проценты - около 52% от зарплаты.

* Распределение заработной платы в Швеции