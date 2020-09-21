Вчера днем пассажирское судно Viking Amorella село на мель у Аландских островов. К вечеру пассажиры были эвакуированы.
21.09.2020, 18:57
ГРАФИК: Путь Viking Amorella до места, где оно село на мель
На представленной вашему внимаю карте можно проследить путь судна.
Также один из пассажиров рассказал о том RusDelfi, как все произошло. Читайте ЗДЕСЬ.
«Закрывать население в четырех стенах может быть опасно»
55-летняя женщина умерла во время любовных утех
В РФ растут продажи китайских автомобилей
Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет