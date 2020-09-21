Вчера днем пассажирское судно Viking Amorella село на мель у Аландских островов. К вечеру пассажиры были эвакуированы.
21.09.2020, 18:57
ГРАФИК: Путь Viking Amorella до места, где оно село на мель
На представленной вашему внимаю карте можно проследить путь судна.
Также один из пассажиров рассказал о том RusDelfi, как все произошло. Читайте ЗДЕСЬ.
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