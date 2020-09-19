ГРАФИК | Лекарство не для бедных: богатые страны уже скупили более половины вакцин против коронавируса

В компании Oxfam проанализировали все последние сделки, заключенные фармацевтическими компаниями и производителями вакцин с государствами, и пришли к выводу, что самые богатые страны, чье население совокупно составляет 13% от мирового, заранее скупили более половины экземпляров вакцин против COVID-19, сообщают "Известия".
Около двух третей населения мира смогут рассчитывать на вакцину в лучшем случае в 2022 году — из-за того, что пока у компаний-разработчиков недостаточно ресурсов для производства препаратов для всех нуждающихся.
Пока из пяти разработчиков вакцин, чья продукция проходит третью стадию испытаний, только англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca пообещала предоставить треть доз развивающимся странам. Американская компания Moderna намерена свою будущую вакцину продавать преимущественно богатым странам, чтобы получить прибыль.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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