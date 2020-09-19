19.09.2020, 18:50

ГРАФИК | Лекарство не для бедных: богатые страны уже скупили более половины вакцин против коронавируса

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ГРАФИК | Лекарство не для бедных: богатые страны уже скупили более половины вакцин против коронавируса
Foto: Scanpix, REUTERS

В компании Oxfam проанализировали все последние сделки, заключенные фармацевтическими компаниями и производителями вакцин с государствами, и пришли к выводу, что самые богатые страны, чье население совокупно составляет 13% от мирового, заранее скупили более половины экземпляров вакцин против COVID-19, сообщают "Известия".

Речь идет об Австралии, Великобритании, Израиле, Японии, Швейцарии, США и государствах Евросоюза.

Около двух третей населения мира смогут рассчитывать на вакцину в лучшем случае в 2022 году — из-за того, что пока у компаний-разработчиков недостаточно ресурсов для производства препаратов для всех нуждающихся.

Пока из пяти разработчиков вакцин, чья продукция проходит третью стадию испытаний, только англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca пообещала предоставить треть доз развивающимся странам. Американская компания Moderna намерена свою будущую вакцину продавать преимущественно богатым странам, чтобы получить прибыль.

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