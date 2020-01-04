ГРАФИК | Десятки тысяч солдат США под прицелом иранских ракет

В четверг вечером американская армия убила генерала Касема Сулеймани. Иран заявил, что будет мстить за смерть одного из самых влиятельных руководителей страны и региона.
На графике видно, что расположенные в Иране ракеты спокойно могут достать до баз США — в Турции, Катаре, Омане, Кувейте. Дислокация американских баз указана синим цветом.
Красным — зона досягаемости иранских ракет.
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