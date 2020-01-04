04.01.2020, 20:30

ГРАФИК | Десятки тысяч солдат США под прицелом иранских ракет

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В четверг вечером американская армия убила генерала Касема Сулеймани. Иран заявил, что будет мстить за смерть одного из самых влиятельных руководителей страны и региона.

На графике видно, что расположенные в Иране ракеты спокойно могут достать до баз США — в Турции, Катаре, Омане, Кувейте. Дислокация американских баз указана синим цветом.

Красным — зона досягаемости иранских ракет.

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