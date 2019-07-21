21.07.2019, 16:19

"Говорит Москва": скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

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rus.delfi.ee
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президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы БердымухамедовФото: Фергана ньюс

Российская радиостанция "Говорит Москва" сообщила о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"Говорит Москва" ссылается на политолога и директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

Днём ранее оппозиционный YouTube-канал ”Свободный Туркменистан” со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Туркменистан считается одной из самых информационно закрытых стран.

Новость дополняется.

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