"Говорит Москва": скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

"Говорит Москва" ссылается на политолога и директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

Днём ранее оппозиционный YouTube-канал ”Свободный Туркменистан” со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Туркменистан считается одной из самых информационно закрытых стран.

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