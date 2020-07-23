Госсекретарь США: Прибалтика полвека находилась в советской оккупации

Госсекретарь Майк Помпео в видеосообщении в Twitter заявил, что Прибалтика полвека находилась в советской оккупации.
”В 1940-м году Советский Союз насильно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву. На протяжении пяти десятилетий советской оккупации Соединенные Штаты оставались верны признанию суверенитета Балтийских стран и защищали их свободу”, — сказал Помпео.
Госсекретарь назвал 1991 год годом освобождения Прибалтики.
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