Госсекретарь США обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе(5)
По сообщению ТАСС, чиновник утверждает, что эти страны дискредитируют усилия США в борьбе с коронавирусом.
По сообщению ТАСС, чиновник утверждает, что эти страны дискредитируют усилия США в борьбе с коронавирусом.
Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу выступил с утверждением, что Китай, Россия и Иран целенаправленно распространяют дезинформацию, дискредитируя усилия Соединенных Штатов в борьбе с коронавирусом.
"Без сомнений, мы видели, что эта ложная информаци идет из таких стран, как Китай, Россия и Иран", - заявил Помпео на брифинге в Белом доме. "Три страны используют дезинформацию в своих скоординированных усилиях, направленных на то, чтобы принизить то, что делает Америка. Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем", - добавил госсекретарь.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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