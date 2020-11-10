Госсекретарь Помпео считает, что Трамп останется президентом
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что на посту президента США останется Дональд Трамп, следует из его заявления на брифинге. Об этом сообщает Reuters.
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что на посту президента США останется Дональд Трамп, следует из его заявления на брифинге. Об этом сообщает Reuters.
В ходе брифинга Помпео заявил, что в США будет осуществлена ”плавная передача власти второй администрации Трампа”.
Сам Дональд Трамп заявил в Twitter о ”большом прогрессе” в борьбе за итоги президентских выборов.
”Мы достигаем большого прогресса! Результаты появятся на следующей неделе! Сделаем Америку великой снова!” — написал Трамп.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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