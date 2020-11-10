Госсекретарь Помпео считает, что Трамп останется президентом

В ходе брифинга Помпео заявил, что в США будет осуществлена ”плавная передача власти второй администрации Трампа”.

Сам Дональд Трамп заявил в Twitter о ”большом прогрессе” в борьбе за итоги президентских выборов.

”Мы достигаем большого прогресса! Результаты появятся на следующей неделе! Сделаем Америку великой снова!” — написал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.