Госсекретарь Помпео считает, что Трамп останется президентом

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что на посту президента США останется Дональд Трамп, следует из его заявления на брифинге. Об этом сообщает Reuters.
В ходе брифинга Помпео заявил, что в США будет осуществлена ”плавная передача власти второй администрации Трампа”.
Сам Дональд Трамп заявил в Twitter о ”большом прогрессе” в борьбе за итоги президентских выборов.
”Мы достигаем большого прогресса! Результаты появятся на следующей неделе! Сделаем Америку великой снова!” — написал Трамп.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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